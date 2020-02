«Faz com que o Liverpool perca»: carta emocionada de criança teve resposta deliciosa de Klopp

Adepto que é adepto sofre a bom sofrer com o seu clube de futebol, tenha 8 ou 80 anos. De Inglaterra chega agora a história deliciosa de um corajoso fã do Manchester United que, cansado de ver o Liverpool ganhar esta época, tomou a iniciativa de escrever a Jürgen Klopp a pedir o... impossível.





Listen to 10-year-old Donegal schoolboy Daragh Curley read the very special letter Liverpool manager Jurgen Klopp sent him - even though Daragh is a Man United fan (Sound on ) #LFC #MUFC

Read more: https://t.co/Q0hU1vjUyH pic.twitter.com/ZILeu0TmiF — RTÉ News (@rtenews) February 21, 2020

"O meu nome é Daragh e tenho 10 anos. Sou adepto do Manchester United e escrevo-te para me queixar. O Liverpool está a ganhar demasiados jogos. Se ganhares mais 9 ficas com o recorde de invencibilidade do futebol inglês. Sendo um adepto do United, isso é muito triste. Por isso, da próxima vez que o Liverpool jogar, faz com que percam. Deves deixar que a outra equipa marque. Espero ter-te convencido a não vencer a liga nem mais qualquer jogo", pode ler-se na carta que já se tornou viral nas redes sociais.Ora, Klopp não deixou o jovem Daragh sem resposta e ele próprio assinou um texto brilhante. "Obrigado por me teres escrito. Bem sei que não me desejaste sorte nem nada do género, mas é sempre bom ouvir jovens adeptos, independentemente sobre o que seja, por isso gostei que entrasses em contacto. Infelizmente, não posso satisfazer o teu pedido, pelo menos não por vontade própria. Por muito que queiras que o Liverpool perca, o meu trabalho é fazer tudo o que conseguir para ajudar o Liverpool a ganhar e há milhões de pessoas em todo o mundo a querer o mesmo e não as quero mesmo desiludir. Felizmente para ti já perdemos jogos no passado e vamos perder mais no futuro porque o futebol é assim. O problema é que, como só tens 10 anos, achas que as coisas vão ser assim sempre mas se há uma coisa que te posso dizer aos 52 anos é que isso não vai mesmo acontecer. Tendo lido a tua carta, uma coisa que sei que não vai mudar é a tua paixão pelo futebol e pelo teu clube. O Manchester United tem sorte em ter-te. Espero que se tivermos a sorte de ganhar mais jogos e talvez levantarmos mais uns troféus não vais ficar desiludido porque, embora os nossos clubes sejam grandes rivais, também temos um grande respeito um pelo outro. Isso, para mim, é o futebol".