Federação contrata 'stewards velocistas' para impedir invasões na final da Taça de Inglaterra

Man. United e Man. City encontram-se este sábado em Wembley, na final da Taça de Inglaterra, para disputar um derradeiro encontro da temporada que, por ser entre rivais, deverá dar dores de cabeça adicionais aos elementos da segurança. Contudo, há um outro aspeto que este ano os responsáveis da partida estão a ter em conta: os possíveis invasores. De tal forma que, segundo o 'Daily Mail', estarão a ser recrutados 'stewards velocistas', capazes de reagir e apanhar os invasores de forma mais rápida do que o habitual.Há vários movimentos ambientalistas que ameaçam fazer a sua aparição, como sucedeu no último sábado, quando na final da Premiership Rugby dois homens do grupo 'Just Stop Oil' invadiram o relvado em Twickenham, para depois lançarem um pó laranja para o relvado.É isso que as autoridades tencionam evitar este sábado, com a contratação dos tais 'stewards' com provas dadas do ponto de vista atlético, para impedir a progressão dos invasores no terreno de jogo. De acordo com a mesma publicação, estes elementos da segurança estarão mesmo com chuteiras calçadas, de forma a obterem a melhor tração num eventual cenário de perseguição no relvado.