Federação inglesa acusa Sturridge de violar as regras sobre apostas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) acusou Daniel Sturridge de má conduta por, supostamente, ter quebrado as regras relativas a apostas em janeiro deste ano. O avançado do Liverpool desmentiu de pronto, afirmando "categoricamente que nunca apostou no futebol".O internacional inglês terá violado duas regras: a primeira refere que "um futebolista não deve apostar, direta ou indiretamente, ou instruir, permitir ou incentivar qualquer pessoa a apostar no i) resultado, desenvolvimento ou outro aspeto de um jogo de futebol ou competição ou ii) outro aspeto relacionado e respeitante a futebol em qualquer lado do mundo"; a segunda proibe os futebolistas de passarem informação privilegiada que tenha obtido por força da sua posição dentro da modalidade e que não é pública nesse momento", para depois ser usada em apostas.Sturridge tem agora até 20 de novembro para responder formalmente à acusação. Entretanto, o Liverpool também reagiu, defendendo do seu jogador: "O Daniel deu a sua total e inequívoca cooperação neste processo e assegurou o clube que continuará a fazê-lo."