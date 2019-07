Federação inglesa castiga Daniel Sturridge em caso de apostas

A federação inglesa puniu esta quinta-feira Daniel Sturridge com seis semanas de suspensão (quatro delas com pena suspensa) e uma multa de 83 mil euros considerando-o culpado de violar as regras do organismo no que diz respeito a partilha de informação.





O avançado, que se encontra sem clube desde que terminou o contrato com o Liverpool no final da época passada, terá passado informações sobre a sua alegada transferência em janeiro de 2018 para o Sevilha.Segundo a acusação, Daniel Sturridge pediu ao irmão, Leon, que apostasse na sua possível transferência para o clube do sul de Espanha. "Ficou provado que o sr Daniel Sturridge forneceu ao irmão informação interna", explica a federação.