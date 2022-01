Federação investiga cartão amarelo a jogador do Arsenal por possível aposta ilegal

A Federação inglesa está a investigar um cartão amarelo mostrado a um jogador do Arsenal esta temporada. Sem revelar a identidade do futebolista em causa, o organismo sublinhou que esta ação manifestou dúvidas depois de várias casas de apostas terem visto a admoestação gerar um montante pouco usual de dinheiro investido.Desde logo, apostar na mostragem de uma cartolina amarela é uma hipótese pouco considerada pelos apostadores, ao contrário do resultado ou do número de golos de uma partida."A Federação Inglesa está a par do assunto em questão e está a investigar", disse uma fonte oficial ao jornal 'The Athletic'.Os gunners ocupam o quinto lugar do campeonato, até à data, e contam nas suas fileiras com os portugueses Nuno Tavares e Cédric Soares.