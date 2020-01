Federação refuta críticas de Jürgen Klopp sobre desempates da Taça de Inglaterra

A Federação Inglesa de Futebol (FA) refutou esta segunda-feira as críticas do treinador do Liverpool, afirmando que a data dos jogos de desempate dos 16avos de final da Taça de Inglaterra foi acertada antecipadamente com os clubes.

No domingo, o Liverpool empatou 2-2 no reduto do Shrewsbury, em jogo da quarta ronda, pelo que terá de realizar o jogo de desempate a 4 de fevereiro, em Anfield, durante a paragem de inverno do campeonato.

Após a partida, Jürgen Klopp revelou que a equipa principal do Liverpool "não vai participar no jogo" e que "vão ser os miúdos a disputar" o encontro: "A Premier League pediu-nos para respeitar a paragem de inverno e fá-lo-emos. Se a FA não respeita, não podemos fazer nada. Não estaremos no jogo e a equipa será dirigida pelo Neil Critchley [treinador dos sub-23]."

Em comunicado, a FA respondeu ao treinador germânico, referindo que "trabalhou em conjunto com a Premier League e os clubes", de forma a "beneficiar as equipas e os jogadores".

"Antes do início da temporada, todos os clubes aceitaram que os jogos de desempate da Taça de Inglaterra se jogariam na primeira semana da paragem. Isto só irá afetar um pequeno número de clubes", observou a FA, no comunicado.

Liverpool, Tottenham de José Mourinho, Southampton e Newcastle, todas do principal escalão do futebol inglês, vão ter de disputar os jogos de desempate durante a interrupção de inverno da Premier League.