Ainda assim, e segundo a mesma publicação, Zubizarreta já transmitiu que o clube não tem capacidade para pagar o montante salarial que Fellaini aufere nos red devils, mas os franceses não vão desistir facilmente da sua contratação.



O médio belga de 30 anos, Marouane Fellaini, termina contrato com o Manchester United a 30 de junho e ainda não revelou qualquer intenção de renovar com o clube inglês. Segundo o L'Équipe, a situação já chamou à atenção dos responsáveis do Marselha, pelo que o diretor desportivo do clube francês, Andoni Zubizarreta, já se reuniu com os representantes do jogador para discutir a possibilidade de uma possível transferência.