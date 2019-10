Fellaini: «Manchester United foi muito rápido a despedir Mourinho»

O Manchester United continua na boca do Mundo, devido aos maus resultados registados pela equipa de Ole Gunnar Solskjaer. Depois de Michael Owen ter 'destruído' o trabalho do técnico norueguês, agora foi Fellaini a criticar a direção dos red devils pela "rapidez" com que decidiram afastar José Mourinho do comando técnico."Trouxeram o David Moyes, não lhe deram tempo. Depois trouxeram Van Gaal, deram-lhe dois anos, vencemos a Taça de Inglaterra mas depois decidiram despedir o treinador porque queriam vencer rapidamente. Na minha opinião, o clube foi muito rápido a afastar José Mourinho pois um treinador como ele precisa de jogadores que interpretem a sua filosofia", considerou o médio belga, atualmente no Shangdong Luneng, da China, que elogiou o trabalho do treinador português."Ele quis montar a sua equipa mas após dois anos e meio decidiram despedi-lo, um dos melhores treinadores do Mundo, porque os resultados não estavam lá. E é esse o problema. São necessários mais do que dois anos", lembrou o internacional pela Bélgica, que atuou no Manchester United entre 2013/14 e 2018/19."Agora não sei o que farão de Solskjaer. José Mourinho, na sua primeira época, esteve incrível, melhorou a equipa e conquistou troféus. Tudo bem, na segunda temporada foi mais difícil mas ele tentou e deu o seu melhor para ajudar a equipa", frisou Fellaini, que criticou a política de contratações dos red devils."Agora têm um novo treinador, quiseram jogadores jovens e isto é o que acontece quando jogas só com juventude - é uma montanha-russa. No futebol não podes ir para o relvado só com jovens jogadores, é necessário uma mescla. Para vencer jogos, para conquistar títulos é necessário experiência", finalizou o centro-campista.