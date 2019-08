Ferdinand faz comparação com Maguire e deixa elogios: «Cresceu até tornar-se num líder de homens»

O onze mais caro de sempre ultrapassa os 1200 milhões: uma equipa de luxo, sem portugueses



O onze mais caro de sempre ultrapassa os 1200 milhões: uma equipa de luxo, sem portugueses

Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, comentou a contratação de Harry Maguire e elogiou o novo jogador dos red devils, até porque, nos seus tempos, ambos foram os defesas mais caros até então."É engraçado, estivemos ambos nessa posição. Há pressão? Sim... Há muita expectativa por todo o Mundo? Definitivamente... Todos os olhos estarão em ti? A 100 por cento... Os teus colegas vão esperar muito de ti? Com certeza... Os adeptos vão estar à espera de uma enorme mudança nos resultados da equipa? Definitivamente sim... Estes foram os sentimentos e questões que me rodeavam quando assinei pelo grande clube que é o Manchester United", frisou no seu Facebook.Ferdinand explicou que Maguire "cresceu até tornar-se num líder de homens" e que "nos últimos anos o Manchester United precisava de alguém na defesa com um grande caráter, que tivesse a responsabilidade de liderar a partir de trás"."Ouvi de algumas pessoas que conhecem bem Maguire que ele pode trazer isso", acrescentou, terminando com um voto de felicidades: "Boa sorte, Harry".