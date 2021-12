Ferdinand: «Ronaldo está nos tops de estatísticas do United, não olhem para ele como reformado»

Rio Ferdinand é amigo e ex-companheiro de Cristiano Ronaldo e também um defensor do português. O antigo internacional inglês abordou a forma como CR7 se relaciona com a equipa e evidenciou que os 36 anos do avançado "são apenas um número"."As pessoas dizem que o Cristiano não pressiona. Olho para as estatísticas dele nas últimas semanas, em diferentes parâmetros, e ele está no topo em termos de intensidade, sprints, distância percorrida. Estamos a julgá-lo pela idade. O Cristiano não pode ser julgado como outro qualquer jogador que tem 36 ou 37 anos. Ele é de uma espécie completamente diferente. Nunca vi ninguém assim, alguém que toma conta dos outros como ele faz. Não houve ninguém assim antes nem existe agora, por isso tens de olhar para ele comparativamente de outra forma. Não é possível olhar para ele como reformado. Na idade dele eu parecia um reformado, ele não! Não fiquem a dizer: 'Ele está muito velho e não pode continuar a jogar assim'. Neste momento ele consegue. Por isso, deixem-no jogar como ele quer", explicou Ferdinand em conversa no podcast 'Vibe With Five'.