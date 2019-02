Ferguson e a enorme ‘nega’ de Paolo Maldini

Aos 77 anos, Sir Alex Ferguson tem histórias deliciosas para contar sobre as décadas em que foi treinador do Manchester United. E uma delas tem como protagonista Paolo Maldini, lendário defesa do AC Milan. Tudo porque o treinador escocês tentou contratar o jogador e levou uma ‘nega’ olímpica... do pai do jogador – Cesare Maldini.

Na verdade o escocês já tinha revelado alguns detalhes sobre esta história em 2017, mas voltou à carga com mais detalhes.

"Eu bem tentei, mas quando conheci o pai dele… Foi formidável… Consegui apenas um acenar de cabeça. Apenas isso... Aliás, disse-me que o avô era Milan, o pai era Milan, ele era Milan e o filho era Milan. E disse-me para esquecer", revelou Ferguson.

Recorde-se que Paolo Maldini alinhou toda a carreira no emblema rossonero, entre 1985 e 2009, com mais de 900 jogos em 24 anos de ligação aos milaneses. Conquistou 27 títulos, destacando-se 5 competições europeias. Atualmente, com 5’0 anos, é diretor-desportivo da equipa italiana.