Ferrán Torres ainda agora chegou ao Manchester City e já irritou Guardiola

É o chamado 'entrar com pé esquerdo'. Contratado esta semana ao Valencia, o jovem Ferrán Torres terá deixado Pep Guardiola bastante irritado pela entrevista que concedeu à 'Marca', na qual não teve problemas em visar diretamente o seu antigo clube. Segundo a ESPN, essa atitude não foi bem vista pelo treinador espanhol, pois considera que este tipo de desentendimentos devem manter-se em privado e não serem revelados publicamente.





Ao que refere a emissora, Guardiola terá sabido do conteúdo da entrevista no dia anterior à sua publicação, tendo praticamente no imediato feito notar que este tipo de entrevistas e polémicas são algo que não lhe agrada.