"Festa da descida do Manchester United" já está marcada e 75 mil pessoas querem lá ir

A 'festa da descida do Manchester United' está marcada para maio de 2020 e já mais de 75 mil pessoas mostraram a intenção de comparecer. O evento, criado no Facebook por adeptos afetos a clubes rivais, está marcado para a cidade de Salford e tem tido muita aceitação naquela rede social.O mau momento por que passa o Manchester United preocupa os red devils mas faz as delícias de muitos rivais. A equipa ganhou apenas dois jogos esta época na Premier League e está na 12.º posição, a 15 pontos do líder Liverpool.Mas a ''festa da descida do Manchester United' não é primeiramente uma novidade, pois já houve outra marcada para a época passada, antes de o clube despedir José Mourinho e contratar o atual treinador, Ole Gunnar Solskjaer.As celebrações, logicamente, não chegaram a realizar-se pois como é sabido o United não desceu.