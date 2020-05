Festa do Liverpool pode ser longe de Anfield

Assegurado o regresso da Premier League, o Liverpool está a um pequeno passo de quebrar o enguiço e somar o seu 19.º título de campeão inglês, 30 anos depois da última conquista, mas arrisca-se a fazê-lo em verdadeiro distanciamento social com os adeptos, dadas as restrições que persistem devido à Covid-19. E isso não deixa de ser estranho para um clube de matriz popular, com uma massa adepta apaixonada que vive e impulsiona o clube nos quatro cantos do mundo, em especial quando joga em Anfield.





A polícia britânica considera que alguns jogos devem ser realizados em terreno neutro, nomeadamente os que envolvam o Liverpool, a começar já no dia 20 de junho com o Everton, inicialmente previsto para Goodison Park. Um dérbi sempre intenso e que atrai os adeptos dos dois lados do rio Mersey. Ainda não foram tomadas decisões, mas as autoridades policiais preparam um plano rigoroso, sempre com o foco no respeito pela saúde pública, precavendo concentrações de adeptos perto do templo sagrado dos reds. Também na lista estão os jogos em Manchester com o City e em Newcastle com a formação local, por exemplo. A equipa de Jürgen Klopp, que conquistou uma vantagem colossal sobre o City – 25 pontos! de avanço – está a duas vitórias de festejar o título.O 'chairman' do Liverpool, Tom Werner, quer festejar com os adeptos quando for possível. "Há um vazio na vida de tantas pessoas. O futebol é fundamental para os seus sonhos e esperanças. Estávamos a jogar um futebol magnífico antes da paralisação e estamos apenas a alguns jogos da conquista do título. Mas estamos a viver uma situação terrível. Algum dia espero que haja uma vacina e podemos todos voltar a festejar no estádio com os adeptos, com as pessoas sentadas ao lado uma das outras. Mas isso parece distante neste momento", vincou.Calcula-se que cerca de 750 mil adeptos estiveram nas ruas da cidade, na época passada, a comemorar o título europeu dos Reds, o que dá uma ideia daquilo que poderia acontecer este ano, 30 anos depois do último campeonato.A COVID-19 também atingiu em força Liverpool e a situação agravou-se, recorde-se, após o jogo da Champions com o Atlético de Madrid. Um estudo do jornal Sunday Times concluiu mesmo que esse encontro, a 11 de março, levou a mais 41 mortes na cidade devido ao vírus. Mais mortes que a tragédia de Heysel, em 1985, faz hoje 35 anos…