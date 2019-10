«Parti o nariz ao Diego Costa e fiquei famoso na escola»

Fikayo Tomori tem estado em destaque na defesa do Chelsea, ao ponto de ter sido chamado à seleção de Inglaterra, mas o jovem jogador já tinha estado na ribalta há uns anos (em 2016), por partir o nariz a Diego Costa num choque fortuito, quando o agora avançado do Atlético Madrid vestia as cores do Chelsea."Eu ainda era estudante... Foi um acidente, não me apercebi que lhe tinha partido o nariz. Só percebi no dia seguinte, quando saiu em todos os jornais. Recebi muitas mensagens, como se o tivesse feito de propósito, inclusivamente fiquei famoso na escola depois do que aconteceu. Mas o Diego nunca se mostrou aborrecido comigo", reconheceu Tomori, hoje com 21 anos.O avançado naturalizado espanhol, nascido no Brasil, teve de usar uma máscara protetora durante uns tempos. "Ambos saltámos para rematar de cabeça e ele acabou por partir o nariz."Fikayo Tomori mostrou-se, por outro lado, muito feliz por se estrear na seleção de Inglaterra. O defesa contou que foi o seu treinador, Frank Lampard, quem lhe disse que ia ser convocado. "O Frank contou-me quando estávamos em Lille, na Liga dos Campeõs, mas dise-me que tinha de manter segredo. Contei à minha família toda... Nunca pensei que fosse posível, estou muito feliz."