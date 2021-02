Filho de Mauricio Pochettino deixa Tottenham para ingressar no Watford

O jovem futebolista Maurizio Pochettino, filho de Maurício, atual treinador dos franceses do Paris Saint-Germain, deixou hoje o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, para ingressar no Watford, equipa da 'Championship' (segundo escalão de Inglaterra).

A sua saída foi hoje, último dia do mercado de inverno, anunciada pelo Tottenham, por cuja equipa de reservas Pochettino, de 19 anos, realizou 18 jogos esta época, devendo integrar os Sub-23 do Watford, atual quarto classificado da 'Championship', que desceu a este escalão na última temporada.

"Estou muito orgulhoso de ti, '@maurizio.8'. Dás um novo passo na tua carreira no Watford. Envio-te todo o meu amor aqui de Paris", escreveu Mauricio Pochettino, a quem Mourinho sucedeu no cargo de treinador do Tottenham, na sua conta no Instagram, com uma foto do filho a assinar o contrato com o seu novo clube, cuja duração será de 18 meses.