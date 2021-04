Filho de Solskjaer divertido com troca de galhardetes com Mourinho: «Sempre tive comida»

Foi um 'bate-boca' feito através da imprensa, com Solskjaer a dar o mote e, claro, com resposta de Mourinho. O treinador do Manchester United criticou no domingo a conduta dos jogadores do Tottenham no jogo frente aos red devils, particularizando um episódio que envolve o sul-coreano Heung-Min Son. "Se o meu filho ficasse três minutos no chão daquela forma, não lhe dava de comer", atirou, aos microfones da 'Sky Sports'. Mourinho não se ficou: "Son tem muita sorte por ter um pai que é melhor pessoa do que Ole". Ora, quem se riu com tudo isto foi... Noah Solskjaer.





"Também me ri muito no domingo. Sempre tive comida, isso posso garantir a toda a gente. O Max [Williamsen, companheiro de equipa] perguntou-me se me têm dado comida, antes do treino de hoje", afirmou o filho do treinador do Manchester United, em declarações ao jornal norueguês 'Tidens Krav'.E prosseguiu o também jogador de futebol, a alinhar no Kistiansund: "Nunca me deitei no chão da maneira que o Son se deitou. Mourinho, provavelmente, só estará a tentar afastar as atenções do facto de ter perdido".