Fim de um ciclo: Lloris vai rumar à MLS após 11 anos de Tottenham

O mediático guardião francês Hugo Lloris já tem as malas feitas para seguir viagem para a Major League Soccer, onde vai representar as cores do Los Angeles FC.

Desde a chegada do treinador Ange Postecoglou, proveniente dos escoceses do Celtic, que o gaulês não tem sido chamado à ação. De resto, o último jogo em que Lloris esteve entre os postes da baliza spur foi na caótica derrota frente ao Newcastle, por 6-1, no mês de abril.

Após 11 anos de ligação ao clube londrino, Lloris entende que é o momento para dar um novo passo na carreira, aventurando-se pela principal liga dos Estados Unidos.