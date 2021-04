Final da Taça da Liga inglesa vai ter público

A final da Taça da Liga inglesa entre Manchester City e Tottenham vai contar com 8 mil espectadores nas bancadas do Estádio de Wembley e servirá como teste ao regresso do público aos eventos desportivos no Reino Unido.





O anúncio foi feito este domingo pela EFL (English Football League), que também confirmou que uma parte dos bilhetes será disponibilizada a adeptos das duas equipas, sendo os restantes destinados a habitantes locais e funcionários do sistema de saúde britânico.Refira-se que Wembley tem capacidade para 90 mil espectadores, pelo que este número representa menos de 10% da lotação total do recinto.A final entre o Manchester City, onde atuam João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, e o Tottenham, treinado por José Mourinho, realiza-se no próximo dia 25 às 16 horas.