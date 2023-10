Fintou a morte: Trent Alexander-Arnold escapa ileso de acidente de viação grave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Escapou à morte". É assim que a imprensa britânica destaca o grave acidente de viação no qual Trent Alexander-Arnold se viu envolvido ontem, depois de um poste de eletricidade de 14 metros cair e atingir o veículo que seguia à frente do carro do jogador.

Em virtude da tempestade 'Babet', a infraestrutura elétrica não aguentou o vento forte, caiu numa estrada de Knutsford, no Cheshire, e motivou o grave acidente. Os dois condutores sairam ilesos.