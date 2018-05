Foi notícia muito badalada o facto de Mohamed Salah estar a treinar de estômago vazio -, que citava fontes próximas do jogador - mas o fisioterapeuta espanhol que 'trata' do craque do Liverpool esclarece agora que não é bem assim. De facto, Salah está a cumprir o Ramadão desde o dia 16 desde mês, mas interrompeu o jejum durante três dias (quinta, sexta e amanhã, sábado), de modo a estar na plenitude das suas capacidades na final da Liga dos Campeões que os reds vão disputar sábado, em Kiev, diante do Real Madrid."Em Marbella [onde o Liverpool esteve em estágio] cumpria o Ramadão. Mas foi feito um plano para estes dias e ficou definido que quinta-feira, sexta-feira e sábado, dia do jogo, não o fará. Depois da final, retoma-o", contou o fisioterapeuta espanhol Rubén Pons, em declarações ao programa 'El Transistor' da rádio 'Onda Cero'.Recorde-se que o mês do Ramadão tem um grande simbolismo para os muçulmanos, que se abstêm de comer, beber, fumar ou ter relações sexuais entre o nascer e o por do sol.