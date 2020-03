Floyd Mayweather 'oferece-se' para comprar o Newcastle

Floyd Mayweather, pugilista norte-americano, é dono de uma fortuna incalculável e mostrou-se disponível para adquirir o Newcastle.





"O Newcastle tem uma bela equipa. Uma grande equipa. Se as pessoas quiserem que eu compre o Newcastle que me digam alguma coisa", mencionou Mayweather numa sessão de perguntas e respostas com os fãs dos magpies.A relação de Mike Ashley, presidente do clube, e os adeptos não é a melhor e muitos mostram vontade de mudar a liderança da direção, pois no decorrer do seu mandato o Newcastle já desceu de divisão em duas ocasiões.Por isso, a entrada de um novo investidor é vista com bons olhos pelos apoiantes do Newcastle e dinheiro não falta ao pugilista de 43 anos, Floyd 'Money' Mayweather.