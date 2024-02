Foco nos milhões: Wayne Rooney quer treinar na Arábia Saudita

Wayne Rooney está desempregado mas cheio de vontade de regressar à ação. De resto, o antigo jogador de Everton e Manchester United já declarou junto do seu círculo mais próximo que quer assumir um novo projeto, mostrando-se interessado num ingresso no futebol saudita.

"O tempo que ele passou ao leme do Birmingham não o afastou da ideia de continuar a ser treinador. Ele acredita que aprendeu muitas coisas que serão úteis no futuro. Sabe que tem muito a provar, mas está confiante nas suas capacidades e até adorava ter a possibilidade de orientar uma equipa da Arábia Saudita", revelou fonte próxima do jogador ao 'The Sun'.

Rooney pode assim seguir os passos do amigo Steven Gerrard, o atual timoneiro do Al-Ettifaq.