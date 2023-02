Foi despedido do Southampton e uma semana depois... estava a jogar na 12.ª divisão

Despedido na semana passada do comando técnico do Southampton, depois de uma passagem para esquecer na qual apenas conseguiu uma vitória nos derradeiros oito jogos (perdeu os outros sete encontros), Nathan Jones surpreendeu os adeptos de futebol ingleses ao decidir dar uma 'perninha' no Cranborne FC, da 12.ª divisão do futebol inglês. Isto aos... 49 anos!O técnico ajudou diretamente mesmo a sua equipa a vencer, ao assistir no primeiro golo na vitória por 4-0 sobre as reservas do Wareham Rangers. A falta de ritmo acabaria, ainda assim, por pregar-lhe uma partida, já que teve de ser substituído poucos minutos depois de ter assistido no tal golo, marcado por Driscoll.Nathan Jones, refira-se, foi futebolista entre 1991 e 2012, tendo nesse período somado quase 500 jogos como profissional. O ponto alto na sua carreira foi ao serviço do Brighton & Hove Albion, clube no qual atuou no Championship em 2004/05. Em termos de carreira como treinador, está no desemprego há pouco mais de uma semana mas já é apontado como possível novo técnico do QPR.