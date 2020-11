«Foi um momento de loucura»: nove anos depois episódio racista de John Terry volta à baila

Já passaram nove anos, John Terry sempre reclamou inocência, mas o caso dos insultos racistas a Anton Ferdinand continua a dar que falar, depois de Carlton Cole, antigo companheiro de equipa de Terry no Chelsea, ter comentado o episódio publicamente.





"Cresci com o John Terry e nunca tinha visto essa parte sua. Estava desapontado, por isso ligue-lhe e perguntei: 'por que fizeste isso?'", recordou Carlton Cole. "Ele respondeu: 'foi um momento de loucura, não sei porque fiz.'"As declarações de Carlton Cole são vistas como a confirmação de que John Terry teria admitido ter chamado 'preto de m...' a Anton Ferdinand, o que levou os representantes do antigo internacional inglês a desmentir."John Terry refuta veementemente as acusações feitas contra ele por Carlton Cole. Estas são falsas e nunca aconteceram. O Sr. Terry já foi declarado inocente dessas acusações em tribunal", sublinha o comunicado, acrescentando: "Nunca antes Carlton Cole mencionou tal episódio ou levantou qualquer questão desse tipo com Terry, a FA ou a polícia e a razão para isso é porque estas palavras não foram ditas."