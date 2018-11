Football Leaks: Kanté esteve prestes a constituir offshore mas voltou atrás

N'Golo Kanté, jogador do Chelsea, voltou atrás na ideia de constituir uma offshore, já após ter criado uma empresa para o efeito na ilha de Jersey. A história foi revelada esta quarta-feira pela Mediapart, apoiada no Football Leaks.Foi semanas antes da transferência do Leicester para o Chelsea, em 2016, que alguém propôs a Kanté a constituição de uma offshore para receber parte do salário de cinco milhões de euros líquidos sob a forma de direitos de imagem. A ideia era apoiada pelo Chelsea, que também saíria beneficiado em termos de impostos. A poupança com o esquema rondaria o milhão de euros.No entanto, e alegadamente devido aos escândalos sobre casos semelhantes noticiados na imprensa, Kanté optou por voltar atrás, abdicando mesmo de receber essa parte do vencimento, que era na ordem dos 20 por cento."Depois de ler numerosos artigos na imprensa sobre direitos de imagem e investigações fiscais contra jogadores e clubes, N'Golo ficou cada vez mais preocupado com facto de o esquema que lhe tida sido proposto poder ser questionado pelas autoridades. O clube insiste e assegura que é tudo perfeitamente legal, mas N'Golo é inflexível, só quer um salário normal", revelou a Mediapart, citando um email de maio de 2017 do assessor fiscal do jogador francês.