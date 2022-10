Football Manager'2023: Haaland é tão bom que 'bugou' o videojogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erling Haaland é um goleador letal e tem mostrado isso mesmo no arranque da aventura ao serviço do Manchester City. O jovem avançado tem um rendimento tão apurado que no popular simulador Football Manager'2023 os seus dados acabaram por confundir o sistema.

"Tive de rejeitar um screenshot onde se destacava o 60º golo do Haaland. Tivemos de trabalhar nisso, apesar de parecer que ele pode chegar a esses números. O Haaland causa 'bugs' na vida real e no jogo", revelou Miles jacobson, diretor do videojogo.

"Ele não parece humano e por isso torna-se uma inspiração para milhares de miúdos pelo mundo fora. E fico que feliz que muitos deles tenham ouvido falar do Haaland pela primeira vez no FM", rematou.