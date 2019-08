"Fora Pogba" escrito num sinal junto ao centro de treinos do Manchester United

A permanência de Paul Pogba, médio francês, no Manchester United continua a ser posta em causa. Desta vez, e apenas poucos dias depois de o jogador ter sido alvo de insultos racistas nas redes sociais, surgiram pintadas num sinal junto ao centro de treinos dos red devils as palavras: "Pogba Out", ou seja "Fora Pogba".A sinalização em causa é um aviso para os adeptos de que não é permitido aglomerados de pessoas naquela zona, nem podem mandar parar os jogadores, nos seus veículos, pois estão em causa questões de segurança rodoviária.Pogba, de 26 anos, continua a ser associado ao Real Madrid, quer pela imprensa inglesa, quer pelos jornais espanhóis e com estas atitudes de que está a ser alvo em Inglaterra, a mudança pode ser acelerada nos próximos dias.O clube que está referido que os insultos racistas ao jogador eram "nojentos", está a mover esforços para identificar os autores dessas palavras e agora tem mais um caso em mãos, relativamente aos vândalos que pintaram a mensagem para Pogba.