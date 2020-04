Fornals em Londres: «Vejo pessoas de saltos altos que supostamente saíram para correr»

O médio espanhol do West Ham, Pablo Fornals, lamentou que os ingleses não estejam a encarar o confinamento "a 100 por cento" e contou numa conversa pela internet, organizada pela federação de futebol da comunidade valenciana, que tem visto gente na rua "de sapatos e saltos altos que supostamente saíram para correr".





"O tempo que isto perdurar vai ter implicações no período em que todos teremos de estar em casa", lamentou o jogador.Fornals foi surpreendido pela crise pandémica em Londres, onde estava momentaneamente sozinho, pois a namorada tinha ido a Espanha. O médio conta que sai para fazer desporto - o que é permitido no país - e que vê situações que "só servirão para atrasar ainda mais a resolução do problema"."Aqui estamos ainda um pouco atrasados relativamente ao que está a acontecer em Espanha. Pode-se sair à rua para fazer desporto e para algumas necessidades básicas, como acontece em outros países. Saio para correr de manhã, mas com muito cuidado, para não ter nenhum problema", contou.