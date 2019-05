Ederson recebeu várias críticas nas redes sociais depois de Tommy Robinson, um ativista britânico de extrema-direita, ter publicado uma fotografia com o guarda-redes do Manchester City e ter escrito que tinha o apoio do jogador. Ora, o brasileiro defendeu-se prontamente. “É óbvio que não o apoio ou defendo as ideias dele. Ele só me fez parar para uma fotografia. Não fazia ideia de quem se tratava”, referiu o ex-guardião do Benfica.