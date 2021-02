Fotos roubadas foram parar a sites de adultos: «Entendo por que há gente que se suicida»

Leigh Nicol, jogadora escocesa do Crystal Palace, contou numa entrevista à Sky que passou por um verdadeiro calvário depois de um hacker ter acedido ao seu telemóvel e retirado fotos íntimas, publicando-as, depois, em sites de adultos.





A jogadora, que na altura tinha 18 anos, conta que caiu numa depressão. "O facto de jogar futebol fez com que as imagens se difundissem mais depressa sem que eu o pudesse controlar", contou, explicando que depois disso foi difícil encontrar uma equipa para jogar."Não queriam ter o meu nome identificado com o clube, com a sua marca. Entendo por que muita gente se suicida por coisas como esta porque não sei como superar isto. Foi preciso uma mudança de perspetiva e rodear-me das pessoas certas. Sem eles tenho a certeza que tudo seria diferente", conta Nicol, de 25 anos, que ainda vive momentos de grande ansiedade.Embora tenha voltado ao futebol e já tenham passado alguns anos sobre o sucedido, a jogadora diz que a situação não foi esquecida. "Ainda recebo comentários. Pelo menos um por noite. É frustrante que me reconheçam apenas por isso", finaliza.