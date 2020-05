Franceses dizem que Newcastle pensa em Antero Henrique para diretor desportivo

O 'Le10Sport' avança, esta segunda-feira, com o alegado interesse do Newcastle, emblema inglês que estará prestes a ser comprado por um fundo de investimento saudita, em Antero Henrique, antigo diretor desportivo do FC Porto e Paris Saint-Germain, para ocupar esse mesmo cargo no clube.

Segundo o jornal francês, Luís Campos, diretor desportivo do Lille, foi abordado pelos 'magpies' que fizeram chegar ao dirigente português a sua vontade em contar com a sua colaboração neste que poderá ser o 'reerguer' do Newcastle.