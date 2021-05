Frank Lampard a caminho do Crystal Palace

Seis meses depois de ter sido despedido do Chelsea, Frank Lampard pode estar prestes a arranjar novo emprego. Segundo o jornal 'The Telegraph' o treinador, de 42 anos, é o principal candidato a assumir o comando técnico do Crystal Palace na próxima época.





Roy Hodgson, o atual técnico da equipa, termina contrato no final desta temporada e não vai renovar.Lampard esteve uma época e meia no Chelsea e deixou os blues na 9.ª posição, a quatro pontos da zona europeia. Foi rendido por Thomas Tuchel, que fez uma época assombrosa no clube inglês, levando a equipa à final da Champions.