Frank Lampard: «É preciso marcarmos neste tipo de jogos»

O Chelsea perdeu (1-0) na visita ao reduto do Newcastle, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Premier League, num encontro que ficou resolvido já no período de descontos, graças a um golo de Isaac Hayden, defesa dos magpies.





No final do encontro, Frank Lampard lamentou a falta de eficácia dos blues no último terço do terreno de jogo, afirmando que a equipa precisa de melhorar a sua finalização se quiser almejar outros patamares na tabela classificativa."Sei que temos alguns problemas e não conseguimos marcar golos suficientes. Se não marcas ficas sempre habilitado a levar um murro no estômago e foi o que eles fizeram. Não podemos treinar mais a finalização nos treinos. É preciso termos aquele instinto fatal em frente à baliza. Precisamos de marcar mais golos no último terço do terreno, isto se quisermos chegar ao lugar que pretendemos", frisou o técnico dos blues, em declarações à Sky Sports."Dominamos todos os momentos do jogo. Eles atiraram à trave durante a primeira parte, mas o resto do jogo foi totalmente nosso, só faltou marcarmos.""O Newcastle defende muito bem a sua baliza, não é fácil criar muitas chances claras de golo diante deles. Controlamos o jogo, estivemos muito perto das zonas de finalização. Se queremos dar o próximo passo, é preciso marcarmos neste tipo de jogos", finalizou.