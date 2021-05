Frank Lampard entra no 'Hall of Fame' da Premier League e não se esquece de José Mourinho

Frank Lampard é o quinto jogador a entrar no 'Hall of Fame' da Premier League e o agora técnico - que se encontra desempregado - não se esqueceu de José Mourinho na hora dos agradecimentos.





"Houve muitas pessoas que me influenciaram", disse Lampard, de 42 anos. "Agradeço a Harry Redknapp, que acreditou em mim no West Ham, ao Claudio Ranieri, que me levou para o Chelsea, e ao José Mourinho pela influência que teve sobre mim quando chegou. Mas retirei coisas boas de todos os meus treinadores e estou agradecido a todos eles", disse o antigo médio.Lampard é o melhor marcador de sempre do Chelsea e o quinto na história da Premier League. Marcou 177 golos em 609 jogos realizados no campeonato ao serviço do West Ham, do Chelsea e do Manchester City. Soma ainda 102 assistências.O antigo médio junta-se a Alan Shearer, Thierry Henry, Roy Keane e Eric Cantona no Hall of Fame da Premier League.