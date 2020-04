Fred elogia Bruno Fernandes: «É uma inspiração a ser seguida»

É já um clássico sempre que se fala na temporada do Manchester United: há um antes e um depois de Bruno Fernandes. E o mais recente jogador a admiti-lo é provavelmente aquele que mais terá beneficiado da entrada fulgorante do ex-Sporting, o brasileiro Fred, que em declarações ao portal 'Trivela' assumiu que o português mudou a equipa mal chegou a Old Trafford.





"O Bruno Fernandes é um jogador muito importante. Chegou e deu um 'up' no nosso plantel. É um jogador de muita ambição, mas creio que todos os jogadores que atuam no Manchester United precisam de ter essa ambição de querer ganhar, ser vitoriosos, porque é um clube gigantesco. Temos de pensar sempre nos títulos e nas vitórias. Ele chegou muito bem, ajudou-nos muito e, com certeza, é uma inspiração a ser seguida. Tenho a certeza de que ele ainda vai crescer muito dentro do Manchester United", declarou o brasileiro, ao portal 'Trivela'.