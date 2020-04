Fred não tem dúvidas: «Com a chegada de Bruno Fernandes mais golos virão»

Fred não tem dúvidas de que a chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United impulsionou o seu próprio desempenho dentro de campo.





Em declarações aos meios de comunicação dos red devils, o médio brasileiro disse estar preparado para marcar mais golos esta temporada – até ao momento soma duas finalizações – e que o papel do ex-Sporting será fundamental para que tal aconteça."É sempre importante marcar golos. Tenho trabalhado bastante nisso, mas com a chegada do Bruno Fernandes temos tido alguém que nos dá mais liberdade, dada a qualidade que ele tem com a bola nos pés", afirmou."Espero continuar a marcar mais golos e trabalhar na minha finalização. Estou certo que com a chegada de Bruno Fernandes mais golos virão", concluiu.