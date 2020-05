Fred: «Seria bom ver mais brasileiros no Manchester United»

Fred está na segunda temporada ao serviço do Manchester United depois de ter deixado o Shakhtar Donetsk em 2018. O médio brasileiro que conta também com o compatriota Andreas Pereira no plantel pediu para que os red devils pensem seriamente em contratar mais jogadores canarinhos.





"Claro que sim! Seria bom ver mais brasileiros na equipa. Não muitos, não precisamos também de tantos. Estou a brincar. Mas seria sempre bom ter mais brasileiros aqui para ajudar. Todos conhecem as qualidades que os brasileiros têm. Seria muito bom se alguns chegassem ao plantel para ajudar", sublinhou o internacional brasileiro em declarações ao canal Esporte Interativo.Como colegas de equipas, Fred conta também com Diogo Dalot e Bruno Fernandes, jogadores que falam português... mas de Portugal.