Freddie Ljungberg deixa equipa técnica do Arsenal

Freddie Ljungberg vai deixar a equipa técnica do Arsenal. O anúncio foi feito este sábado pelo antigo internacional sueco, de 43 anos, ao site dos gunners, explicando que pretende assumir o cargo de treinador principal.





"Estou no clube desde 1998 e muito grato por todas as oportunidades que me foram dadas enquanto jogador e treinador, mas chegou a altura de evoluir na minha carreira. Desejo ao Mikel e à equipa todo o sucesso para a próxima temporada", disse Ljungberg, que deixa os londrinos depois de vários anos de ligação.Como jogador do Arsenal, o sueco realizou 328 jogos e apontou 72 golos, tendo conquistado dois campeonatos, três taças e quatro supertaças.