Frenkie de Jong estará a um passo de se tornar jogador do Manchester United

Frenkie de Jong está perto de se tornar reforço do Manchester United, segundo avança o jornalista Gerard Romero. O médio do Barcelona deverá mudar-se para Old Trafford este verão a troco de, pelo menos, 70 milhões de euros. O montante poderá chegar aos 80M€.O internacional holandês, de 24 anos, está na terceira temporada nos catalães mas o clube sentirá que o que mostrou até agora não correspondeu às expectativas geradas com a sua contratação em 2019, ao Ajax.De Jong será, assim, o substituto natural de Paul Pogba no meio-campo do Manchester United já que o francês finda contrato no final de junho.