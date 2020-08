Fulham, de Ivan Cavaleiro, bate Brentford e garante subida à Premier League

O Fulham garantiu esta terça-feira o regresso à Premier League com um triunfo sobre o Brentford por 2-1, após prolongamento, na final do playoff de subida disputada em Wembley.





Num duelo entre duas equipas de Londres, o bis do defesa Joe Bryan, com golos aos 105 e 117 minutos, foi decisivo para os cottagers, que contaram com Ivan Cavaleiro em campo (entrou após o 1.º golo) garantirem o acesso à elite do futebol inglês, uma época depois de terem sido despromovidos.O Brentford ainda reduziu por Henrik Dalsgaard, já nos descontos, mas não evitou a derrota e continua no Championship.Recorde-se que Leeds United (1.º) e West Bromwich Albion (2.º) já haviam garantido o acesso direto à Premier League.