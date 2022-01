Fulham de Marco Silva chega ao 13º golo em dois jogos e sobe à liderança do Championship

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fulham, do treinador português Marco Silva, recuperou este sábado de duas desvantagens para golear o Bristol City, por 6-2, aproveitando a derrota do Bournemouth para assumir a liderança da 2ª Liga inglesa de futebol. Na última jornada, os cottagers venceram o Reading por 7-0 e alcançaram 13 golos marcados em apenas duas jornadas.

Dois golos de Antoine Semenyo, aos 7 e 29 minutos, respetivamente, davam vantagem aos forasteiros por duas vezes, contudo o Fulham reagiu com um 'hat-trick' do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 21, 41 e 45+1, além de golos do congolês Neeskens Kebano, aos 31 e 57, e de Fábio Carvalho, que nasceu em Portugal, mas tem dupla nacionalidade, aos 36.

Com este resultado, o Fulham totaliza 51 pontos em 25 jogos, mais dois pontos do que o Bournemouth, que perdeu por 3-2 em casa do Luton, e que tem mais um desafio disputado.