Fulham de Marco Silva goleia Swansea e consolida liderança no Championship

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, goleou esta terça-feira na visita ao Swansea, por 5-1, em jogo em atraso da 26ª jornada da segunda liga inglesa de futebol, consolidando a liderança da prova.

A equipa galesa ficou em inferioridade numérica à beira do intervalo, com a expulsão do lateral esquerdo Ryan Manning, e o Fullham arrancou para uma segunda parte imparável, iniciada com um golo do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 46 minutos,

O segundo golo do Fulham surgiu na sequência de um autogolo do central galês Benjamin Cabango, aos 52 minutos, o terceiro pelo jamaicano Bobby Reid, aos 73 minutos, que tinha sido lançado em campo aos 68, a render o congolês Neeskens Kebano.

O Swansea reduziu para 3-1 aos 75 minutos, pelo avançado holandês Joel Piroe, mas o Fullham ampliaria o resultado com mais dois golos, um bis do lateral direito Neco Williams, aos 77 e 85 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Marco Silva consolidou a liderança, com 76 pontos (35 jogos), mais 14 do que os seus mais diretos perseguidores, o Bournemouth, que soma 62 (33), e o Huddersfield, também com 62 (36), seguindo-se o Blackburn, em quarto lugar, com 58 (36), e o Sheffield United, com 57 (36), enquanto o Swansea segue em 16º, com 44 (34).