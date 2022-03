Fulham, de Marco Silva, perde com West Bromwich mas mantém liderança confortável do Championship

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, perdeu esta terça-feira no terreno do West Bromwich 1-0, na 38.ª jornada do Championship, segundo escalão inglês de futebol, mas continua a liderar com confortável vantagem pontual.

O golo decisivo foi marcado pelo avançado irlandês Callum Robinson, aos 64 minutos, e que colocou justiça no resultado, visto que o West Bromwich, apesar de ter tido menos posse de bola (35 contra 65 por cento), foi a única equipa a criar oportunidades de golo, enquanto o Fulham fez um remate enquadrado à baliza adversária em toda a partida.

O internacional português Ivan Cavaleiro foi lançado em campo por Marco Silva a partir do minuto 72, a render o médio jamaicano Bobby Reid.

Não obstante esta derrota, o Fulham continua a liderar com uma vantagem confortável, somando 77 pontos (37 jogos), seguido do Bournemouth, com 66 (35).