Fulham, de Marco Silva, regressa às vitórias com 'bis' de Mitrovic

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, regressou este sábado às vitórias no 'Championship', o segundo escalão do futebol inglês, que lidera, impondo-se por 2-0 ao Queens Park Rangers, na 40.ª jornada da prova.

Depois de um empate e uma derrota, a formação de Marco Siva venceu no terreno do QPR, nono da tabela, com o 'bis' do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, que 'faturou' aos 14 minutos, após assistência do português Fábio Carvalho, e aos 78, na conversão de uma grande penalidade, reforçando ainda mais o estatuto de melhor marcador da prova, com 37 golos.

O Fulham, que tem dois jogos em atraso, lidera o 'Championship' com 80 pontos, mais oito do que o Bournemouth, que é segundo, mas que tem menos três jogos disputados.