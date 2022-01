Fulham de Marco Silva regressa às vitórias no Championship com goleada sobre o Reading

O Fulham de Marco Silva regressou esta terça-feira aos bons resultados no Championship ao golear (7-0) o Reading, em jogo a contar para a 25.ª jornada da segunda divisão inglesa de futebol.





Sem vencer há cinco jogos consecutivos para o campeonato (somou quatro empates e uma derrota), o Fulham adiantou-se no marcador aos 13 minutos de jogo, por Harry Wilson, com Aleksandar Mitrovic a fixar o resultado em 2-0 ao intervalo, aos 45+3'.Mas o verdadeiro vendaval de golos dos cottagers estava reservado para a segunda parte. Harry Wilson bisou no encontro, aos 60 minutos, e assistiu Kebano, aos 71', para o 5-0. Pelo meio, Mitrovic assistiu, aos 68', Kenny Tete para o 4-0.O Fulham chegava à meia-dúzia aos 75 minutos, por Abdul-Nasir Adarabioyo. Mitrovic voltaria a estar em evidência na partida com mais um golo (o 24.º na presente edição da prova - é o melhor marcador), fixando o resultado final num expressivo 7-0.O luso-inglês Fábio Carvalho foi titular na partida, tendo sido substituído aos 72 minutos da partida.Com este resultado, o Fulham de Marco Silva ascende ao segundo lugar do Championship, com 48 pontos (menos um do que o líder Bournemouth, que soma mais uma partida realizada no campeonato). Já o Reading mantém-se no 21.º posto, logo acima dos lugares de despromoção, com os mesmos 22 pontos.Se o Reading não conseguiu sair do Estádio Madejski com um resultado menos pesado muito se deve ao... VAR, mas também a Andy Carroll. O experiente avançado do Reading tentou de tudo (apontou dois golos que seriam sérios candidatos a vencer o prémio Puskás), mas acabou por sair do encontro sem qualquer golo marcado por estar em fora-de-jogo nos dois lances.