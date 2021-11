Fulham de Marco Silva soma sexto triunfo seguido e reforça segundo lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fulham, do técnico português Marco Silva, somou hoje a sexta vitória consecutiva na segunda divisão inglesa e reforçou o segundo lugar, após triunfar no campo do Petersbrough, por 1-0, na 17.ª jornada.

No terreno do 21.º classificado do 'Championship', o 'herói' da formação londrina foi novamente Aleksandar Mitrovic, que fez o único golo da partida, aos 78 minutos. O avançado sérvio chegou aos 20 golos na prova e reforçou o estatuto de melhor marcador da competição.

Além do sexto triunfo seguido, o Fulham somou também o quinto jogo consecutivo sem sofrer qualquer golo.

A equipa de Marco Silva reforçou o segundo lugar do 'Championship', que dá acesso à 'Premier League', agora com seis pontos de vantagem sobre o West Bromwich, terceiro, que empatou (1-1) na receção ao Middlesbrough.

O Fulham continua a dois pontos do líder Bournemouth, que goleou na receção aos galeses do Swansea (4-0).

Na próxima ronda, a formação treinada por Marco Silva recebe o Barnsley, penúltimo classificado.