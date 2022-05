Fulham despede-se do Championship com pior derrota da temporada

O campeão Fulham, treinado pelo português Marco Silva, sofreu este sábado a pior derrota da temporada no Championship, ao perder com o Sheffield United, por 4-0, na 46.ª e última jornada do segundo escalão do futebol inglês.

Cinco dias depois de se ter sagrado campeão do Championship, o clube londrino, com Fábio Carvalho no onze e Ivan Cavaleiro no banco, foi a Sheffield perder por 4-0, com golos de Morgan Gibbs-White (10 minutos), Iliman Ndiaye (21'), Sander Berge (25') e Enda Stevens (49').

Com a 10.ª derrota da temporada, o Fulham terminou a prova com 90 pontos, enquanto o Sheffield United terminou em quinto, com 75, e vai disputar o playoff de subida.