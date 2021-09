Fulham eliminado na Taça da Liga inglesa

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, foi esta terça-feira eliminado da Taça da Liga inglesa pelo Leeds, com o qual perdeu em Craven Cottage no desempate por grandes penalidades, na terceira eliminatória da prova.

O jogo terminou os 90 minutos sem golos, a comprovar que o Fulham, segundo classificado do Championship, o segundo escalão, está ao nível do campeonato principal, em que milita o Leeds. Após o nulo com que terminou o tempo regulamentar, o Leeds marcou por seis vezes no desempate por grandes penalidades e o Fulham apenas cinco.

O português Ivan Cavaleiro entrou aos 71 minutos, ainda a tempo de marcar um dos penáltis do Fulham. Quanto a Domingos Quina, foi titular e substituído no mesmo minuto.

A única equipa da Premier League a cair foi o Everton, com o médio português André Gomes na equipa, derrotado nas grandes penalidades em Londres pelo Queens Park Rangers, do Championship.

Na quarta-feira, o Wolverhampton-Tottenham terá o aliciante de colocar dois treinadores portugueses frente a frente: Bruno Lage e Nuno Espírito Santo. Também jogarão os outros pesos pesados do campeonato principal: o Chelsea recebe o Aston Villa e o Manchester United enfrenta o West Ham. O Brighton, equipa sensação da Premier League, em que segue no quarto lugar, recebe o Swansea.