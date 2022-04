Fulham perde em casa do Derby County e não confirma subida à Premier League

Ainda não foi desta que o Fulham festeja a subida iminente à Premier League. A equipa de Marco Silva confirmaria a ascensão ao primeiro escalão do futebol inglês caso vencesse esta sexta-feira o Derby County em jogo da 42ª jornada do Championship.Os cottagers até alcançaram a vantagem pelo internacional português sub-21 Fábio Carvalho, aos 20 minutos. Contudo, a reação da formação da casa ocorreu no segundo tempo e a derrota aconteceu mesmo, por 2-1.Plange fez o 1-1 ao 51 minutos e T. Adarabioyo, na própria baliza, fixou o resultado final aos 73'.O Fulham soma 83 pontos ao cabo de 41 jornadas, mais nove do que o Bournemouth, o segundo classificado. No Championship, há duas equipas que sobem diretamente. O terceiro, quarto, quinto e sexto classificados discutem um playoff de subida.